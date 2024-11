Formazioni ufficiali Cagliari-Verona: le scelte di Nicola e Zanetti

Formazioni Cagliari Verona, le scelte di Nicola e Zanetti per la prossima partita di campionato che vale tanto per la lotta salvezza in classifica. Formazioni ufficiali Cagliari Verona, scelte a sorpresa da parte dei due allenatori.

Formazioni Cagliari Verona, ci sono aggiornamenti sulle scelte ufficiali di Nicola e Zanetti. Queste le formazioni ufficiali Cagliari Hellas Verona:

CAGLIARI - Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Makoumbou, Augello; Luvumbo; Lapadula, Piccoli.

VERONA - Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Dani Silva; Livramento, Suslov, Lazovic; Tengstedt.

Probabili formazioni Cagliari Verona, le possibili scelte secondo Sky Sport: