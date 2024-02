Formazioni Napoli-Verona, le ultimissime Sky: Mazzarri torna al 4-3-3, scelto il centravanti!

Ultime notizie Serie A - Manca ormai poco al fischio d'inizio di Napoli-Verona, ore 15 allo stadio Maradona. Ma con quali uomini giocheranno Mazzarri e Baroni?

Arrivano le ultimissime notizie sulle formazioni di Napoli-Verona dalla redazione di Sky Sport:

"Ancora qualche dubbio per Mazzarri, che dovrebbe tornare alla difesa a 4 con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. In attacco Simeone in vantaggio nel ballottaggio con Raspadori, mentre l'ex Ngonge dovrebbe iniziare dalla panchina. Nel Verona Baroni sceglie la strada della continuità confermando l'undici iniziale visto la settimana scorsa contro il Frosinone".