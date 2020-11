Formazioni ufficiali Napoli-Milan: le scelte di Gattuso e Bonera, i rossoneri si affidano a Rebic dal 1'

Formazioni Ufficiali Napoli Milan. Il match Napoli-Milansi giocherà alle ore 20:45 della domenica e sarà valido per la 8a giornata di Serie A, si gioca allo stadio San Paolo di Napoli a porte chiuse. Formazioni Napoli Milan, match chiave per entrambe le squadre che sono in corsa per i propri obiettivi. E' sfida per il primo posto tra Napoli e Milan, con il Sassuolo che al momento guida la classifica Serie A. Napoli Milan formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Napoli Milan

NAPOLI - Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Lozano. A disposizione : Contini, Ospina, Malcuit, Demme, Elmas, Llorente, Maksimovic, Zielinski, Ghoulam, Petagna, Lobotka



MILAN - Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Castillejo, Díaz, Hauge, Krunic, Tonali, Colombo

