Coppa Italia, Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: Fabian accanto a Lobotka, Tuanzebe dal 1'. Italiano lascia Callejon in panchina?

Il Napoli affronterà la Fiorentina, domani, allo stadio Diego Armando Maradona, per la gara valida per gli ottavi di coppa Italia che comincerà alle ore 18. Il Napoli recupera anche Meret, Malcuit oltre a Lozano che potrebbero, però, andare in panchina. Queste le probabili formazioni:

Le probabili formazioni di Napoli Fiorentina

QUI NAPOLI - Luciano Spalletti potrebbe lanciare dal 1' Zanoli a sinistra per far rifiatare Juan Jesus che, nell'ultimo periodo, sta giocando tanto e potrebbe tirare il fiato. Meret si è negativizzato, ma dovrebbe essere riconfermato Ospina per l'occasione. Tuanzebe giocherà dal 1' con Rrahmani. Fabian accanto a Lobotka e Petagna centravanti. Alle sue spalle il terzetto Politano, Mertens, Elmas. Recuperati anche Malcuit e Lozano.

NAPOLI(4-3-3) - Ospina; Di Lorenzo, Tunzebe, Rrahmani, Zanoli; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti

QUI FIORENTINA - La brutta batosta di Torino ha lasciato delle ferite nel club Viola e Italiano parrebbe intenzionato a limitare, e non di poco, il turnover per il match in programma con il Napoli di Luciano Spalletti. Dragowski sarebbe in lizza per una maglia da titolare, insieme a lui anche Duncan a centrocampo e Biraghi in difesa. Ancora panchina per Ikonè che sembra destinato a sperare in un ingresso a partita in corso. Dovrebbe partire dalla panchina l'ex Callejon.

FIORENTINA(4-3-3) - Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

