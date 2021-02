Coppa Italia, Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso lancia Osimhen, Gasperini con problemi sugli esterni

Napoli Calcio - Solo 90 minuti per capire chi tra Atalanta e Napoli andrà in finale di Coppa Italia. Queste le probabili formazioni del match di domani:

Gattuso-Gasperini

QUI ATALANTA - Emergenza esterni rientrata parzialmente per Gasperini che non avrà a disposizione Hateboer a causa di un problema al piede sinistro, ma ci sarà Maehle. Se il danese non dovesse farcela, potrebbe spostarsi Gosens a destra con Ruggeri a sinistra, oppure potrebbe allargarsi De Roon o avanzare Toloi. In mezzo al campo De Roon e Freuler, con Pessina in appoggio a Ilicic e Zapata.

ATALANTA (3-4-1-2) - Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All: Gasperini

QUI NAPOLI - Gennaro Gattuso, con ogni probabilità, lancerà dall'inizio del match, Victor Osimhen a 94 giorni dall'ultima presenza da titolare. In porta spazio ad Ospina, con Di Lorenzo e Hysaj che giocheranno sulle fasce con, al centro della difesa, senza Manolas e Koulibaly, Maksimovic e Rrahmani. A completare l'attacco Lozano e Insigne sulle fasce e Zielinski al centro, da sotto punta.

Napoli (4-2-3-1) - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gennaro Gattuso.

