Como-Napoli, CdM anticipa la formazione: 3-5-2 con Politano largo a destra

Como-Napoli, ultime notizie in vista della partita allo stadio Sinigaglia, in programma per domenica prossima. Oggi il Corriere del Mezzogiorno anticipa la probabile formazione del Napoli, con Antonio Conte che conferma il 3-5-2 con Di Lorenzo braccetto, Politano a destra e Mazzocchi a sinistra:

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku.