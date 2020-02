Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso lancia il tridente leggero, riconfermato Fabian. Un solo ballottaggio per Maran

Probabili formazioni Cagliari-Napoli - Cagliari e Napoli sono pronte ad affrontarsi nella gara di camcpionato. Domani sera, alle ore 18, gli azzurri di Gattuso affrontano i padroni di casa di Maran.

Cagliari-Napoli, le ultime notizie

QUI CAGLIARI - Maran ha il dubbio Ceppitelli, allora spazio a Mattiello e Pellegrini e Pisacane e Klavan. Il tecnico deve fare i conti con le assenze di Rog e Nainggolan: spazio, quindi, all’ex Cigarini. Alle spalle dell’unica punta, Simeone, c’è un solo ballottaggio tra Pereiro e Birsa, oltre alla presenza di Joao Pedro.

QUI NAPOLI - L'ultima gara contro il Lecce ha fatto risorgere tutti i fantasmi del passato, accantonati grazie alla vittoria sull'Inter. Meret non dovrebbe partire dal primo minuto, allora spazio alla riconferma di Ospina. Di Lorenzo torna a destra, al centro Manolas e Maksimovic vista l'assenza di Koulibaly. C'è Mario Rui a sinistra. Non convocato Allan, spazio al terzetto composto da Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco ci sono Insigne e Callejon, non Milik e, quindi, spazio a Mertens.

Gattuso

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

Probabile formazione Cagliari:

Cagliari (4-3-2-1) - Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Joao Pedro, Pereiro; Simeone. All. Maran

Convocati Cagliari: la lista di Maran

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Convocati Napoli: la lista di Gennaro Gattuso