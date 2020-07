Bologna-Napoli, le probabili formazioni: ampio turnover per Gattuso, dentro Milik. Mihajlovic si affida a Palacio e Barrow

Ultime notizie calcio Napoli - Si gioca domani, allo stadio Dall'Ara di Bologna la gara di campionato tra i padroni di casa e il Napoli di Gattuso, reduce dal pareggio interno col Milan. Probabile ampio turnover per gli azzurri: tornano Meret, Manolas ed Hysaj al posto di Ospina, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo dentro nuovamente Demme per Lobotka. In attacco spazio a Politano e Milik con la conderma di Insigne.

Mihajlovic tiene fuori Orsolini, spazio a Skov Olsen, Palacio e Barrow, mentre saranno assenti Bani e Schouten. Tra i pali Skorupski, linea a quattro Tomiyasu-Danilo-Denswil-Dijks. A centrocampo Medel con Soriano e Dominguez.

Gattuso

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3) - Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks, Dominguez, Medel, Soriano, Skov Olsen, Barrow, Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-3-3) - Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

