Tre del Napoli agli Europei, Il Mattino: Insigne leader tecnico, gran parte dei sogni di gloria dell’Italia passano anche dalle sue giocate

Ultime notizie Napoli - Il Napoli sarà rappresentato da tre elementi in Nazionale agli Europei, come racconta Il Mattino.

“Su tutti Insigne che dell’Italia di Mancini è leader tecnico e numero 10. Toccherà a lui guidare l’attacco azzurro all’Europeo e gran parte dei sogni di gloria dell’Italia passano anche dalle sue giocate. Dovrà confermare che la stima e la fiducia in lui da parte del ct siano state ben riposte e per farlo serviranno prestazioni all’altezza di quanto fatto vedere in campionato con la maglia del Napoli (19 gol e record personale in serie A). Con lui anche Di Lorenzo e Meret”