Prossima partita Italia, il calendario degli Azzurri: date, orario e dove vederla

Prossima partita Italia - Il calendario degli Azzurri di Roberto Mancini metterà di fronte l'Italia in finale terzo e quarto posto di Nations League contro la perdente di Belgio e Francia dopo aver perso la semifinale contro la Spagna. Si scende in campo con l'ultima partita della competizione. La prossima partita dell'Italia sarà Italia-Belgio/Francia. La prossima partita Italia si giocherà contro chi perderà Belgio-Francia per la Nations League.

Finale Terzo e Quarto Posto Nations League 2021: Italia-Belgio/Francia (domenica 10 ottobre, ore 15.00 Allianz Stadium di Torino) - diretta tv Rai

Dove vedere Italia Belgio/Francia in streaming e tv?

Italia-Belgio Francia ore 15:00 in diretta su Rai. Infatti, la partita sarà visibile su Rai 1.