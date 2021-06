Probabili formazioni Italia-Austria, Gazzetta: Insigne e Di Lorenzo titolari [GRAFICO]

Euro2020 - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Italia-Austria, ottavo di finale di Euro 2020.

QUI ITALIA

Davanti a Donnarumma linea a quattro con Di Lorenzo-Bonucci-Acerbi-Spinazzola, in mezzo al campo il terzetto con Barella e Jorginho viene completato da Verratti, mentre in attacco Berardi ed Insigne agiranno ai lati di Immobile. Solo panchina per Emerson Palmieri, Locatelli e Belotti. In tribuna il solo Castrovilli, indisponibili Florenzi e Chiellini.

QUI AUSTRIA

Nel 4-1-4-1 di Foda Bachmann in porta, linea difensiva con Lainer-Dragovic-Hinteregger-Alaba. Davanti a loro Grillitsch mediano, poi Laimer-Schlager-Sabitzer-Baumgartner alle spalle dell’unica punta Arnautovic.