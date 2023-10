Lobotka titolare in Lussemburgo-Slovacchia! Ecco le formazioni ufficiali

Qualificazioni agli Europei 2024, stasera in campo Lussemburgo vs Slovacchia nell'ottava giornata della fase a gironi. In campo per la Nazionale slovacca c'è anche il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, schierato ancora una volta titolare da Calzona.

Lussemburgo Slovacchia

Ecco le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Slovacchia:

LUSSEMBURGO (4-4-2) : Moris; Jans, Gerson, Chanot, Martins; Thill, Barreiro, Martins Pereira, Rodrigues; Sinani, Olesen. Allenatore : Holtz.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Kucka; Schrnza, Polievka, Suslov. Allenatore: Calzona.

Ultime notizie. Ecco la classifica del Gruppo J: