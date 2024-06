Italia, Spalletti sotto accusa: ha già deciso cosa fare

Luciano Spalletti è finito nel mirino della critica italiana in queste ore dopo la disastrosa partita persa per 1-0 contro la Spagna, ma dove si è visto un dominio totale delle furie rosse a discapito della Nazionale dell'Italia per la seconda giornata del girone degli Europei.

Italia: la reazione di Spalletti dopo la Spagna

L'ex allenatore del Napoli si è trovato bombardato di critiche in queste ore per quanto accaduto a Euro 2024 durante Spagna-Italia. Più che la sconfitta è stata la prestazione che è stata davvero inaspettata per gli Azzurri. Ecco che allora Spalletti ha deciso subito di reagire.

Secondo le ultime notizie che arrivano, per la prossima e ultima partita della fase a gironi, contro la Croazia, ha deciso di cambiare tutto rivoluzionando la formazione dell'Italia il ct Luciano Spalletti. Sono attesi almeno 5 cambi rispetto l'ultima partita:

Probabile formazione Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Fagioli; Chiesa, Frattesi, Zaccagni; Scamacca. CT: Spalletti.