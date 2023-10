L'Italia si qualifica se...tutte le combinazioni per Euro2024

Europei 2024 in vista del prossimo anno, ma quanto manca per ottenere la qualificazione all'Italia di Spalletti? Dopo il cambio in panchina del ct ora è stato avviato un nuovo progetto che va avanti. L'Italia si qualifica se...vediamo tutte le combinazioni possibili.

L'Italia si qualifica se

Europei 2024: l'Italia cerca la qualificazione

Ultime notizie - Dando per certa la vittoria dell'Ucraina contro Malta di martedì prossimo, cosa manca all'Italia di Luciano Spalletti per qualificarsi a Euro 2024? In questo momento l'Italia è a pari punti (10) con l'Ucraina al secondo posto per giocarsi la qualificazione ai prossimi Europei, ma con una partita in meno rispetto alla concorrenza. Avanti c'è solo l'Inghilterra al primo posto a 13 punti e proprio contro gli inglesi ci sarà la prossima partita degli Azzurri di Spalletti.

Saranno due per ogni girone le squadre qualificate per gli Europei 2024. Le otto migliori terze disputeranno gli spareggi a marzo insieme alle due squadre meglio piazzate nell'ultima edizione di Nations League. L'Italia se si dovesse qualificare come terza farà quindi certamente la fase a spareggi.

Calendario Italia: le partite mancanti

Mancano quindi tre partite da calendario all'Italia di Spalletti che avrà tre gare da qui alla fine delle qualificazioni agli Europei da giocare. L'Italia è in piena corsa per il pass e si giocherà tutto con Inghilterra e Ucraina anche nei prossimi scontri diretti. Sarà sicuramente fondamentale la prossima gara contro l'Inghilterra, del prossimo 17 ottobre a Wembley, quando l'Ucraina affronterà Malta e potrà quindi poi avere l'occasione di superare l'Italia. Ci sarà poi solo una partita da giocare per l'Ucraina e sarà quella del 20 novembre con l'Italia, mentre gli Azzurri avranno prima anche la Macedonia del Nord per restare in piena corsa. Da capire ora se per il primo o il secondo posto. Lo decide tutta la prossima partita. Il calendario dell'Italia:

17 ottobre: Inghilterra-Italia

17 novembre: Italia-Macedonia del Nord

20 novembre: Ucraina-Italia

Spalletti Italia

L'Italia si qualifica se: le combinazioni

Quali sono al momento le possibili combinazioni per vedere l'Italia ai prossimi Europei 2024? Queste tutte le opzioni, l'Italia si qualifica se...