Insigne: "Felice per il premio UEFA, ma lo sono ancora di più per la semifinale. Il gol? E' stato bello, ora dobbiamo fare bene con la Spagna"

Euro 2020 - Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Belgio-Italia: "E' una bella soddisfazione il premio di migliore in campo ma sono contento per la vittoria e la semifinale. Soffriamo da squadra, dobbiamo continuare così: possiamo toglierci soddisfazioni. Gol? Ho puntato Tielemans ammonito poi ho visto lo spazio ed ho calciato. E' stato un grande gol, ma il merito è dei compagni. Mancini ci ha detto all'intervallo di stare tranquilli e non pensare al rigore perchè non si poteva tornare indietro. Siamo scesi in campo tranquilli. La voglia di sacrificio ci sta differenziando dalle altre nazionali. Ora dobbiamo recuperare energie e fare bene con la Spagna"