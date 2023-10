Inghilterra-Italia 1-1 - Di Lorenzo atterra Rashford in area: rigore segnato da Kane, l'azzurro era diffidato | FOTO

Italia impegnata a Wembley per il big match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Dopo il vantaggio azzurro di Scamacca, Kane impatta il match su calcio di rigore concesso per fallo di Di Lorenzo su Rashford.

Il capitano del Napoli prova a prendere il pallone all'attaccante inglese lanciato verso la porta ma viene anticipato di un soffio. Il Var conferma la decisione dell'arbitro che assegna il penalty ammonendo Di Lorenzo che era diffidato e salterà il prossimo impegno dell'Italia contro la Macedonia del Nord.

Guarda la foto in allegato!