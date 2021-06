Il Mattino - Italia, Mancini spera di recuperare Chiellini: resta sotto osservazione Florenzi

Euro 2020 - Fra gli obiettivi di Mancini c’è anche quello di recuperare in pieno Giorgio Chiellini che già prima della trasferta londinese era tornato a lavorare in gruppo dimostrando di aver ormai smaltito l’infortunio ai flessori rimediato contro la Svizzera. Lo stesso capitano azzurro non ha nascosto la sua voglia di riprendersi il posto da titolare accanto a Bonucci e dare il suo contributo per alimentare il più possibile il sogno europeo. Resta sotto osservazione Florenzi che ancora non è rientrato in gruppo dopo il problema al polpaccio che lo sta bloccando da diversi giorni. A riportarlo è Il Mattino.