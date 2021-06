Il Mattino - Italia, Insigne in cerca di riscatto: crede in questo gruppo, vuole arrivare fino a Euro 2024

Napoli - Lorenzo Insigne si lascia alle spalle le critiche con l'Italia dopo l’Austria a Euro2020. Come riportato da Il Mattino, Insigne crede in questo gruppo e guarda anche al futuro.

Sa di essere nel momento chiave della sua carriera in Nazionale: questo Europeo e poi il Mondiale in Qatar, tra poco più di un anno. Poi, per il prossimo appuntamento, a 33 anni, l’Europeo in Germania nel 2024, la strada è tutta in salita. Lui ci crede a questo gruppo e a se stesso. Si è preso sulle spalle ogni cosa, anche le critiche non lo spaventano. Non gli fanno nulla al Napoli, non gli fanno nulla qui.