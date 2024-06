Georgia-Portogallo 1-0, vantaggio lampo dei biancorossi con gol di Kvaratskhelia dopo appena 2 minuti!

Georgia-Portogallo, gol di Kvaratskhelia

Inizio col botto per l'attaccante del Napoli la cui nazionale deve necessariamente vincere stasera per sperare di strappare il pass per gli ottavi.

Fondamentale però anche un risultato favorevole da Repubblica Ceca-Turchia, come un pareggio, affinché i biancorossi possano passare almeno come una delle migliori terze.

Clicca sul play per vedere la perla di Kvaratskhelia.