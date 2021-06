Gazzetta celebra l'Italia: altra prova di qualità e personalità! E se stavolta dalla lampada di Insigne è uscito poco, è uscito un altro protagonista assoluto

Napoli Calcio - Non importa che il Galles, battendo la Turchia, abbia negato all'Italia la certezza anticipata della qualificazione da primi. Conta che l'Italia sia già agli ottavi dell’Europeo come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Altri 3 gol, altra bellezza, altra prova di qualità e personalità. Dalla prima alla seconda notte magica non ci siamo rimpiccioliti di un grammo. Anzi. Ancora straripante Spinazzola, ancora illuminato Berardi, ancora monumentale in regia Jorginho. E se stavolta dalla lampada di Insigne è uscito poco e Immobile ha sbagliato qualche gol di troppo, abbiamo trovato un altro protagonista assoluto: Locatelli, autore di una doppietta splendida"