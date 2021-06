Europei, c’è l’accordo sui premi! CorSera svela le cifre che i giocatori dell'Italia guadagneranno in caso di finale

C’è l’accordo sui premi. Il presidente Gravina e una delegazione della squadra composta dal capitano Chiellini, Bonucci, Sirigu e Acerbi hanno trovato l’intesa. Ne parla il Corriere della Sera.

"Adesso gli azzurri percepiranno una cifra, intorno ai 30 mila euro netti, anche in caso di qualificazione ai quarti. Nel caso in cui la Nazionale arrivasse alle semifinali ciascun giocatore percepirebbe 150 mila euro. Mentre la cifra, in caso di raggiungimento della finale, sarà intorno ai 200 mila euro contro i 250 mila del 2016. Il premio riguarda la finale. Se gli azzurri dovessero vincere ci sarà un extra. Ma per scaramanzia nessuno ne ha parlato"