Euro 2024, oggi il sorteggio dell'Italia! Ecco il girone migliore e quello peggiore possibile

Oggi alle ore 18:00 il sorteggio che decreterà gli accoppiamenti dei gironi per gli Europei di calcio del 2024! Italia col fiato sospeso per la Nazionale, che si prepara ad affrontare il sorteggio in quarta fascia, con il rischio di ritrovarsi un girone di fuoco agli Europei in Germania dell'anno prossimo.

Gironi Europei 2024

Ultime notizie. La Nazionale italiana di Spalletti rischia infatti di ritrovarsi nel girone una tra Francia, Inghilterra, Spagna, Germania e Belgio. E come fa notare oggi il Corriere della Sera, "considerando che agli ottavi andranno le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze, sarà determinante capire chi pescheremo in seconda e terza fascia".

In seconda fascia le Nazionali da evitare sono Austria, Danimarca, Turchia e Ungheria. In terza fascia invece ci si auspica di non beccare una tra Olanda, Croazia e Slovacchia. Il Corriere della Sera immagina anche quale potrebbe essere il girone migliore e il girone peggiore.