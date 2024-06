Euro 2024, flop Di Lorenzo: Spalletti valuta la sua panchina per la gara decisiva

Notizie Euro 2024 - Periodaccio per Giovanni Di Lorenzo reduce anche da una serata horror in occasione di Spagna-Italia 1-0. E la stessa prestazione incolore potrebbe essere motivo di panchina per la prossima e decisiva gara della nazionale italiana contro la Croazia.

Euro 2024, Di Lorenzo in panchina per la gara decisiva dell'Italia?

Come infatti riporta SportMediaset, oltre a Federico Dimarco infortunato che verrà sostituito dallo juventino Andrea Cambiaso, il Ct Luciano Spalletti valuta in generale di rivoluzionare gli esterni accantonando il capitano del Napoli con l’inserimento di Mattia Darmian dal primo minuto che in questo momento potrebbe offrire maggiori garanzie.