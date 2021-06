Di Lorenzo ed Insigne dal 1' contro il Belgio? Mancini ha in mente un cambio per i quarti dell'Europeo

Napoli Calcio - A tre giorni da Italia-Belgio c’è ancora tutto il tempo per rimescolare le carte, ma da due giorni Roberto Mancini le sta mescolando molto poco secondo la Gazzetta dello Sport.

"Il c.t. ha schierato Chiellini al fianco di Bonucci, il capitano è pronto a riprendere il posto occupato in sua assenza da Acerbi. Per il resto, gli stessi undici che hanno iniziato l’ultima partita: Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, Barella e Verratti ai fianchi di Jorginho e davanti il tridente Berardi-Immobile-Insigne. Dunque non Chiesa sulla fascia destra, dunque non Pessina o Locatelli al posto di uno fra Barella e Verratti"