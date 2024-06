Clamoroso quello che può accadere alla Nazionale della Spagna per ciò che sta succedendo in Germania durante gli Europei 2024, dove è protagonista il calciatore minorenne e di 16 anni Yamal. Il motivo? In Germania i minorenni non possono lavorare dopo le 20:00. La Zdf: la legge tedesca sulla protezione dei giovani. Il 16enne Yamal ha invece lasciato lo stadio dopo le 23. Spagna a rischio multa di 30mila euro.