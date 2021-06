Cambiano le sedi dell'Europeo? CorSera: Budapest è allertata, Roma e Monaco restano in corsa se l’Inghilterra non dovesse farcela

Notizie Calcio - L’Uefa è di nuovo sotto una forte pressione politica. La federcalcio continentale, guidata dal presidente Ceferin, già non ama la formula dell’Europeo itinerante, e valuta se spostare semifinali e finale da Londra in altra sede, a dispetto delle dichiarazioni ufficiali. Ne parla il Corriere della Sera.

"Motivo del contendere le restrizioni per l’ingresso e l’uscita dall’Inghilterra e l’accesso a Wembley. Il governo Johnson si sta ammorbidendo per non perdere le finali, l’Uefa ha accolto con favore la possibilità di avere a Wembley 60mila spettatori, inoltre ai 2.500 tifosi vip sarebbe garantita una corsia preferenziale. Non basta, serve un via libera per i gruppi squadra, senza quarantene in ingresso né in uscita. I piani ci sono sempre, Budapest è allertata. Roma e Monaco però sono sedi forti politicamente e restano in corsa se l’Inghilterra non dovesse farcela"