Sorteggi Europa League - Segui la diretta del sorteggio dei sedicesimi di finale

Sorteggi Europa League 2020 - Quando ci saranno i sorteggi di Europ League? Il Sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League 2019/20 ci saranno lunedì alle ore 13:00 a Nyon. Sorteggi Europa League ottavi 2020, sono Roma e Inter le italiane impegnate nel turno di sedicesimi di Europa League. La fase a eliminazione diretta comincerà a Febbraio e marzo 2020. Segui su CalcioNapoli24 la diretta dei sorteggi Europa League e scopri le squadre qualificate con date, regolamento e dove vedere in Tv e in streaming il sorteggio.

Europa League

Sorteggi Europa League 2020 sedicesimi

Qui la diretta dei sorteggi di Europa League

Squadre Europa League 2020

Sono 32 le squadre qualificate ai sedicesimi di Europa League. Tra le 24 squadre promosse dalla fase a gironi c'è la Roma, mentre L'Inter fa parte del gruppo delle teste di serie dopo la retrocessione dalla Champions League, i giallorossi partono in seconda fascia.

Sorteggi Europa League, teste di serie:

Ajax (Olanda)

Arsenal (Inghilterra)

Basilea (Svizzera)

Benfica (Portogallo)

Braga (Portogallo)

Celtic (Scozia)

Espanyol (Spagna)

Gent (Belgio)

Inter (Italia)

Istanbul Basaksehir (Turchia)

LASK (Austria)

Malmo (Svezia)

Manchester United (Inghilterra)

Porto (Porto)

Salisburgo (Austria)

Siviglia (Spagna)

Sorteggi Europa League, non teste di serie:

APOEL (Cipro)

AZ (Olanda)

Bayer Leverkusen (Germania)

Cluj (Romania)

Brugge (Belgio)

Copenhagen (Danimarca)

Eintracht (Germania)

Getafe (Spagna)

Ludogorets (Bulgaria)

Olympiacos (Grecia)

Rangers (Scozia)

Roma (Italia)

Shakhtar (Ucraina)

Sporting (Portogallo)

Wolfsburg (Germania)

Wolves (Inghilterra)

Sorteggi Europa League diretta Tv

Sorteggi Europa League diretta tv - Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport. La cerimonia inizierà alle ore 13.00 su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203).

Sorteggio Europa League streaming

Sorteggio Europa League live streaming - Il sorteggio Europa League ottavi 2020 sarà visibile anche in streaming con l'app Sky Go, per gli abbonati a Now TV oppure in chiaro sul sito ufficiale della UEFA.