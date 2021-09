Sky - Napoli-Spartak Mosca, Spalletti rinuncia al turnover: dentro solo Malcuit e Manolas

Napoli Europa League. Alle ore 18:45 dallo stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Spartak Mosca, seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi di UEFA Europa League. A poche ore dal fischio di inizio, ecco le ultimissime novità sulle probabili formazioni secondo la redazione di Sky Sport.

La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, con la telecronaca di Piero Ciarravano e il commento tecnico di Lorenzo Minotti, in diretta su Sky Sport Uno 201 e Sky Sport 252.

Napoli Spartak Mosca

Formazioni Napoli Spartak Mosca

Il momento del Napoli è troppo positivo per cambiare qualcosa e così Luciano Spalletti si affiderà pressochè alla stessa formazione che ha inanellato sei vittorie consecutive in campionato. Inalterati centrocampo e attacco, con Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski alle spalle di Lozano, Osimhen e Insigne. Cambia qualcosina in difesa, con Malcuit dal primo minuto sulla fascia destra e Manolas al centro della difesa al fianco di Koulibaly.

Probabile 3-4-3 per la formazione russa allenata da Rui Vitoria. Davanti a Maksimenko, la difesa a tre dovrebbe essere composta da Caufriez, Gigot e Dzhikiya. Esterno offensivo l'ex Inter Victor Moses, avanzato rispetto a Litvinov che opererà sulla stessa corsia ma sulla linea dei centrocampisti. Davanti l'ex romanista Ponce sarà il centravanti, con Promes a completare il tridente offensivo.