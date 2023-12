Notizie Calcio Napoli - Paura in Europa League durante Rennes-Villarreal terminato 3-2 per gli spagnoli: l’italiano Matteo Gabbia, ex Milan, è uscito in barella con la testa immobilizzata dopo un terribile colpo involontario del compagno di squadra Raul Albiol che gli ha fatto perdere i sensi. Si è trattata precisamente di una ginocchiata al volto durissima durante un'azione. Il giocatore fortunatamente si è ripreso poco dopo, ma lo spavento in quei secondi è stato enorme.