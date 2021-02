Europa League - L'intera rosa del Granada farà parte della spedizione che questa mattina è partita per Napoli per il ritorno di UEFA Europa League. La squadra viaggia con un volo diretto e l'arrivo è previsto nel primo pomeriggio. La conferenza stampa dell'allenatore Martinez e di un giocatore sarà alle 18:15, con allenamento allo stadio Diego Armando Maradona previsto per le 19:00.

La lista dei convocati