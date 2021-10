Napoli Legia, promozione Europa League: 50% di sconto sui biglietti Napoli Leicester

Europa League Napoli, ultime notizie: promozione biglietti per lo Stadio Maradona!

La SSC Napoli premia la fede dei tifosi partenopei con un'offerta speciale valida per l'acquisto dei biglietti delle partite di UEFA Europa League, un gesto della società per riavvicinare i tifosi in vista delle prossime partite sul palcoscenico internazionale.

Promozione biglietti Napoli

Europa League Napoli Legia

Ecco in cosa consiste l'offerta del Napoli: tutti i tifosi che nei prossimi giorni acquisteranno un biglietto per la partita Napoli Legia Varsavia del prossimo giovedì (oppure che lo hanno già acquistato) riceveranno uno sconto pari al 50% sul biglietto della partita Napoli Leicester del prossimo 9 dicembre 2021.

Lo sconto viene applicato sul biglietto selezionato, indifferentemente dal settore scelto.

Attenzione: per usufruire della promozione del cinquanta per cento di sconto su Napoli Leicester bisognerà conservare il tagliando della partita Napoli Legia.

Biglietti Napoli Legia Varsavia

Dunque, chi è interessato ad attivare la promozione SSC Napoli, dovrà già essere in possesso del biglietto del match contro il Legia: l'acquisto resta connesso al sistema tradizionale gestito da TicketOne.

Ecco il prezzo dei biglietti:

Curva A e Curva B : 25 euro

e : 25 euro Distinti : 40 euro

: 40 euro Tribuna Family Adulto/under12 : 10 euro / 5 euro

: 10 euro / 5 euro Tribuna Nisida : 60 euro

: 60 euro Tribuna Posillipo: 75 euro

Prossime partite Napoli in Europa League

Europa League Napoli

Ecco il calendario di Europa League del Napoli: le partite oggetto della promozione sono, ovviamente, le due giocate in casa contro Legia e Leicester.