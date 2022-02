Napoli-Barcellona con capienza aumentata? Accelerata sulla riapertura degli stadi, c'è il decreto

Accelerata sulla riapertura degli stadi. Dopo la nota congiunta del ministro della Salute Speranza e della Sottosegretaria allo Sport Vezzali, nella notte tra ieri e oggi la Commissione Affari Costituzionali al Senato ha voluto accorciare i tempi per il ritorno al 75% per gli impianti all'aperto e del 60% per quelli al chiuso. Ne parla il sito della Gazzetta dello Sport.

Napoli-Barcellona col 75% di capienza?

"La discussione ha portato i membri della Commissione a decidere di non fissare una data (il primo marzo) per l'emendamento al decreto Covid del 24 dicembre che chiedeva appunto l'aumento al 75%, dunque il provvedimento diventerà effettivo con l'entrata in vigore del decreto stesso. Quando? La decadenza è fissata al 22 febbraio, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei giorni immediatamente successivi, quindi appare piuttosto chiaro che gli stadi vedranno aumentare la capienza dall'attuale 50 al 75% nel weekend del 26 e 27 febbraio (27a giornata di campionato). Ma non è comunque totalmente da escludere che, se la Camera si muovesse velocemente, l'entrata in vigore del decreto con conseguente aumento di capienza possa avvenire qualche giorno prima e il 24 c'è Napoli-Barcellona"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli