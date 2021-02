Napoli - Questa sera il Napoli affronterà il Granada in Europa League, mancheranno ben 9 giocatori a Gennaro Gattuso, che non potrà contare su Demme, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Lozano, Mertens, Manolas, Ospina e Petagna per la sfida di questa sera contro il Granada.