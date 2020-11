Il Rijeka, avversario del Napoli in Europa League, è atterrato all’aeroporto di Capodichino ed è appena arrivato all’Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara, in pieno centro a Napoli. La struttura alberghiera in cui alloggerà in questi giorni e che sabato e domenica aveva ospitato la squadra di Gattuso in ritiro pre Milan. Piccolo imprevisto al momento della manovra, quando il bus dei croati ha rischiato di impattare contro il muro della struttura.