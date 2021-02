Il Napoli ha passato il turno solo tre volte su 13 dopo aver perso all'andata fuori casa! Superati i sedicesimi di Europa League solo in tre occasioni

Ultime notizie Napoli - Il Napoli deve superarsi per ribaltare la sconfitta per 2-0 contro il Granada e approdare agli ottavi di UEFA Europa League per la quarta volta. Queste le statistiche elencate dalla UEFA.

Dopo quattro partecipazioni consecutive alla UEFA Champions League , il Napoli ha iniziato la stagione 2020/21 dalla fase a gironi di UEFA Europa League perché ha vinto la Coppa Italia con il nuovo allenatore Gennaro Gattuso . Settimo classificato in Serie A , l'anno scorso aveva raggiunto gli ottavi di UEFA Champions League grazie al secondo posto senza sconfitte dietro al Liverpool nella fase a gironi.



Il Napoli ha superato i sedicesimi di UEFA Europa League solo tre volte su sette, contro lo Swansea nel 2013/14 (0- 0 t, 3-1 c), il Trabzonspor la stagione successiva (4-0 t, 1-0 c) e lo Zurigo nel 2018/19 (3-1 t, 2-0 c). È uscito contro il Villarreal nel 2010/11 (0-0 c, 1-2 t) e nel 2015/16 (0-1 t, 1-1 c), contro il Viktoria Plzen nel 2012/13 (0-3 c, 0-2 t) e contro il Lipsia nel 2017/18 (1-3 c, 2-0 t).



l bilancio complessivo del Napoli in casa in UEFA Europa League , qualificazioni incluse, è V16 P8 S5. Nella fase a eliminazione diretta è V5 P5 S3. L'1-0 subito dall' Arsenal al ritorno dei quarti dell'edizione 2018/19 ha interrotto la sua partecipazione più recente (dopo una sconfitta per 2-0 a Londra).



in casa in , qualificazioni incluse, è V16 P8 S5. Nella fase a eliminazione diretta è V5 P5 S3. L'1-0 subito dall' al ritorno dei quarti dell'edizione 2018/19 ha interrotto la sua partecipazione più recente (dopo una sconfitta per 2-0 a Londra). Nelle competizioni UEFA, il Napoli ha passato il turno solo tre volte su 13 dopo aver perso all'andata fuori casa. È stato eliminato nelle ultime cinque occasioni, la più recente delle quali nel 2019 contro l'Arsenal. Due qualificazioni su tre, però, sono arrivate dopo una sconfitta esterna per 2-0: la seconda è stata quella contro la Juventus ai quarti di Coppa UEFA 1988/89 (3-0 c), competizione che i partenopei avrebbero poi vinto.