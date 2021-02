Granada-Napoli, le probabili formazioni di Sky: Zielinski in panchina, Insigne dovrebbe stringere i denti nel 4-2-3-1 [GRAFICO]

Napoli Calcio - Gattuso con gli uomini contati in difesa, come nell'ultima di campionato ma con l'aggiunta di Ospina, new entry nell'infermeria. Sky Sport propone le probabili scelte di formazione da parte dell’allenatore azzurro in vista del Granada in Europa League:

“Osimhen sarà il riferimento offensivo di un XI iniziale che con tutta probabilità vedrà l'impiego di Elmas sulla linea dei trequartisti. Insigne non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti. Sulla mediana chance dal 1' per Lobotka”

Granada-Napoli, le probabili formazioni