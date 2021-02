Granada-Napoli, dove vederla in tv e streaming: partita in chiaro gratis! Si gioca giovedì alle 21

Granada Napoli TV8 - Granada-Napoli, dove vederla in tv e streaming? Granada Napoli in chiaro e in diretta tv. La squadra di Gennaro Gattuso si avvicina alla fase ad eliminazione diretta, con i sedicesimi finale d'Europa League. Gli azzurri giocheranno l'andata in Spegna e il ritorno in Italia. La gara sarà visibile gratis chiaro su Tv e anche su Sky Sport alle ore 21:00 di giovedì 18 febbraio. Europa League, tra le partite d'Europa spunta Granada Napoli. Granada Napoli diretta Tv.

Sedicesimi Finale Europa League

Sedicesimi di finale di Europa League: 18 febbraio 2021 ore 21:00 Granada-Napoli

Sky

Dove vedere Granada Napoli in Tv

Granada Napoli - Dove si vede Granada Napoli? La gara tra Granada e Napoli sarà visibile su Sky canale 253, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio.

Granada Napoli Tv8

Granada Napoli in chiaro su Tv8 - Dove si vede Granada Napoli in chiaro? La gara tra Granada e Napoli sarà visibile su Tv8 gratis.

Granada Napoli Streaming

Gratis - Dove guardare in streaming Granada Napoli? La partita d'Europa League dei sedicesimi di finale d'andata sarà possibile seguirla anche su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

