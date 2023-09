Fiorentina: infortunio in Europa League, si fa male un titolarissimo

Ancora guai per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha perso in Europa League un titolarissimo per infortunio. Uno dei migliori attaccanti della rosa si è fatto male ed è stato costretto al cambio contro il Genk. Da capire quelli che saranno le condizioni e i tempi di recupero per Nico Gonzalez che è stato costretto al forfait a fine primo tempo.