Europa League, umiliata la Lazio di Sarri: il Midtjylland chiude 5-1

Notizie Calcio - Clamoroso risultato tennistico per la Lazio di Maurizio Sarri in Europa League: i biancocelesti sprofondano infatti per 5-1 addirittura in casa del Midtjylland.

L’avvio choc già dopo la mezz’ora con le reti di Paulinho e Kaba, poi la mazzata definitiva nella ripresa con Evander dal dischetto. Inutile la rete momentanea di Milinkovic Savic: Isaksen e Sviatchenko arrotondano nel finale, nonostante un rigore anche sbagliato dai padroni di casa. Tutte le squadre adesso sono a 3 punti. Per i bianconcelesti ancora ampissimi margini di qualificazione ma resta un'umiliazione non indifferente.