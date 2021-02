Europa League, il Napoli si qualifica agli ottavi di finale se...le combinazioni

Il Napoli esce sconfitto 2-0 dalla sfida d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Gattuso subisce le sfuriate offensive della squadra di casa e non riesce poi a trasformare in gol le poche occasioni avute. La qualificazione si giocherà quindi tutta nella gara di ritorno dello stadio Maradona, dove tra una settimana arriverà il Granada attualmente ovviamente stra favorito per il passaggio del turno.



Il Napoli potrà passare agli ottavi solo vincendo con 3 gol di scarto contro gli spagnoli. In alternativa con un 2-0 si andrebbe ai tempi supplementari.