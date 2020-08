Europa League, finale show tra Siviglia e Inter: all'intervallo è 2-2

Ultime notizie calcio. Botta e risposta tra Siviglia e Inter nella finalissima di Europa League, in corso di svolgimento a Colonia. All'intervallo è 2-2 tra mille emozioni: dopo 4' minuti i nerazzurri passano in vantaggio con il rigore di Lukaku, ribaltato poco dopo dalla doppietta di De Jong (12' e 33') che manda avanti gli andalusi. In chiusura di frazione arriva poi il pareggio di testa di Godin che manda le squadre negli spogliatoi. Animi tesi tra le due formazioni (comprese le panchine) che spesso si sono fronteggiate a muso duro.