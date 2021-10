Dedica speciale di Osimhen dopo il gol al Legia Varsavia [FOTO]

Victor Osimhen è subentrato a gara in corso durante Napoli-Legia Varsavia. Il bomber nigeriano ha comunque timbrato il cartellino segnando la rete del 2-0 definitivo degli azzurri. Subito dopo c'è stata la dedica speciale da parte dell'ex Lille.

Osimhen gol contro il Legia Varsavia, dedica speciale

Dopo la rete segnata in contropiede contro la squadra polacca, Osimhen si è fiondato verso la panchina del Napoli per dedicare la rete ad un suo compagno. Si tratta di Dries Mertens. L'attaccante belga aveva giocato il resto della gara uscendo e lasciando posto in campo proprio al nigeriano.