David Luiz punge Sarri in conferenza: "Ama più voi giornalisti che noi" [VIDEO]

Si sa che il clima in casa Chelsea non è dei migliori, nonostante una finale di Europa League da giocare a Baku contro l'Arsenal. In conferenza stampa alla vigilia del match che si disputerà stasera, David Luiz ha risposto alle domande dei giornalisti. Uno di questi ha fatto riferimento al loro rapporto con Maurizio Sarri. E la risposta è stata categorica, netta: "Ama più voi giornalisti che noi giocatori, sicuro". Cosa significativa, visto che è risaputo come l'ex allenatore del Napoli non abbia per nulla un buon rapporto con la stampa.

In allegato il video