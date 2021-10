Dalla rabona di Koulibaly alla corsa di Spalletti, gli scatti della rifinitura del Napoli [FOTOGALLERY CN24]

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì allo Stadio Maradona per la terza giornata di Europa League (ore 21). Alle ore 14 la conferenza stampa di presentazione del match con l'allenatore Luciano Spalletti ed il difensore centrale Kalidou Koulibaly.

In allegato l'ampia fotogallery di CalcioNapoli24 della rifinitura mattutina.

Gli appuntamenti UEFA in vista di SSC Napoli-Legia Varsavia