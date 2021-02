Chi gioca in attacco col Granada? Ruolo a sorpresa per uno tra Politano, Insigne ed Elmas!

Europa League - Al Napoli servirebbe il miglior Dries Mertens per provare a ribaltare il 2-0 della gara d’andata di Europa League contro il Granada, secondo l'edizione odierna di Tuttosport.

"Senza Osimhen, Petagna e Lozano, non c’è un solo attaccante in organico che abbia le caratteristiche per ricoprire quel ruolo. Gattuso è senza scelte, dovrà schierare da punta centrale uno tra Politano, Insigne ed Elmas. Bisognerà attendere il 28 febbraio per ritrovare Petagna e il 6 marzo per il rientro di Lozano"