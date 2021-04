Zamboni: "Napoli? Il primo anno non fu bellissimo, volevo andare via! Con la Juve Gattuso farà capire gli stimoli agli azzurri, ma in difesa..." [ESCLUSIVA]

L’ex difensore di Napoli e Juventus Marco Zamboni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le mie esperienze al Napoli e alla Juventus? In bianconero avevo 18 anni, non mi rendevo conto di dove stavo andando: non ero pronto mentalmente, dovevo avere una testa diversa. Fu una esperienza fantastica stare a contatto con campioni di livello, ho appreso qualcosa un po’ da tutti e queste cose ti formano. Il dispiacere più grande è non essermi reso conto di dove stavo andando, ma sono contento della mia carriera. Era la Juventus di Del Piero, Zidane, Deschamps, Iuliano: certo non gli ultimi arrivati.

La doppia esperienza a Napoli? Il primo anno non fu bellissimo, arrivai in un gruppo dal quale volevo andarmene e la società assecondò le mie volontà. Nel 2002-2003 fu un anno in cui mi riscattai, poi firmai in Serie A alla Reggina: fu un grande gruppo, anche se pure in quell’anno la società non fu delle migliori. Per fortuna poi è arrivato De Laurentiis e le cose sono state fatte in maniera importanti.

Il Napoli ha le carte in regola per centrare la qualificazione in Champions League, la partita contro la Juventus può essere fondamentale: i bianconeri non sono più quelli degli anni scorsi, non lo vedo come un impegno difficile come in passato. Il Napoli avrà stimoli, Gattuso lo farà capire in modo molto facile alla squadra: credo che gli azzurri debbano giocare come sanno, daranno filo da torcere ad una Juventus che non è più la stessa.

Errori difensivi? I giocatori del Napoli sono di tutto rispetto e possono giocare in ogni squadra di A di alta classifica: forse manca un leader, qualcuno che sappia orchestrare il tutto”