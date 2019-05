Villareal, Senna: "Fornals al Napoli? Spero voglia restare con noi. Il suo futuro dipende da lui, in Italia farebbe bene" [ESCLUSIVA]

Marcos Senna, ex calciatore del Villareal ed attuale responsabile delle pubbliche relazioni dello stesso club spagnolo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Ricordo che era molto difficile far risultato a Napoli, ricordo il gioco di Sarri quando venni col Villareal al San Paolo. Non era una squadra italiana quella, ma una squadra molto molto europea. La nostra stagione quest’anno? Non è stata una stagione facile, ma c’è di buono che il Villareal sia riuscito a mantenere la categoria. Fabian? Da quando ha cominciato a giocare in prima squadra al Betis tutta la Spagna ha cominciato a seguirlo. Non so se sia stata la miglior stagione la sua, ma col Napoli può crescere. Per lui ci sarà posto nella nazionale spagnola. Perché scelsi la Spagna e non il Brasile? La chiamata dai verdero non arrivava, poi mi chiamò la Spagna e scelsi bene perché ho vinto tutto con loro. Fornals al Napoli? E’ un gran giocatore, uno dei nostri punti di forza quest’anno. La nostra volontà è quella di trattenerlo e spero che lui voglia restare. Non so come stiano procedendo i contatti col Napoli, ma ha una clausola e molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Potrebbe giocare in Italia, si troverebbe bene così come si trova bene in Liga e lo farebbe ovunque viste le sue caratteristiche. Sarebbe adatto a giocare la Champions ed ad allenarsi con Ancelotti. Napoli? Ogni volta che incontravo le squadre italiane soffrivo tantissimo a centrocampo”.