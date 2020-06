Tamponi SSC Napoli, il prof. Mirone: "Dopo la Coppa Italia partiremo con i test infrasettimanali, che atmosfera tra Gattuso ed i giocatori! Nascondere i positivi? Sarebbe una responsabilità gravissima" [ESCLUSIVA]

Ultime notizie Napoli - Il dottor Vincenzo Mirone, professore Ordinario di Urologia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Organizzare i controlli per una squadra di calcio non è semplice e facile, perciò devo ringraziare i miei collaboratori: abbiamo fatto tutti i test in ossequio alle regole della FIGC, fino ad ora i risultati dei test sono stati tutti negativi. Dopo la Coppa Italia partiremo con i test infrasettimanali, la squadra è molto tranquilla e serena e le loro condizioni per partire sono ottimali. Come sono organizzati i test? Stiamo seguendo le regole dettate dalla FIGC. Nascondere i positivi? Sarebbe una responsabilità gravissima, nel momento in cui ci fossero dei calciatori fatti passare per negativi, e questi ultimi fossero positivi, ci sarebbe il rischio di chiudere direttamente. Adesso conosciamo molto meglio la dinamica del coronavirus, la malattia ci ha sorpreso ma adesso sappiamo meglio come prenderle le misure. Credo poco alla possibilità di scomparsa diretta del virus, anche se dovesse esserci una nuova ondata credo che ci sono le misure da adottare. Se ci fosse un positivo nel calcio andrebbe in quarantena, ma i compagni di squadra dopo ulteriori test potrebbero anche continuare a giocare: credo che potrebbe essere una linea da seguire. Riapertura degli stadi? Sarei voluto andarmi a vedere Napoli-Inter, per quanto riguarda il campionato avrei preferito playoff e playout. La vera tristezza però la vedremo già domani, è uno spettacolo triste vedere una partita a porte chiuse. C’è un’atmosfera bellissima tra i calciatori e l’allenatore del Napoli, lo staff medico coordinato dal dottor Canonico, il ds Giuntoli ed il presidente De Laurentiis. Ci sono le basi per un bel finale di campionato”