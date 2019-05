Super accoglienza per l’Inter a Napoli, Politano riceve un meraviglioso regalo [ESCLUSIVA]

Vi abbiamo raccontato in queste ore dell'arrivo dell’Inter a Napoli, con i nerazzurri che stanno alloggiando all'Hotel Palazzo Caracciolo nel cuore del centro storico partenopeo. La squadra di Spalletti ha ricevuto una calorosa accoglienza, soprattutto per quanto riguarda Mauro Icardi. Discorso simile anche per il napoletano Danilo D’Ambrosio, che era sorridente insieme al resto della squadra nonostante la concentrazione sia a mille in vista della sfida di questa sera contro il Napoli che di fatto risulterà decisiva per la qualificazione o meno dei nerazzurri in Champions League. Poco prima della cena nell'albergo invece, Matteo Politano ha ricevuto la visita di Luca Ascione, artista napoletano che da svariati anni rende omaggio ai giocatori di Serie A con dei ritratti. Per l’arrivo in città dell’attaccante nerazzurro, Ascione ha preparato uno splendido ritratto del giocatore in maglia Inter.

Matteo Politano ha anche scambiato qualche battuta con l'artista, mostrando un'enorme felicità per questo regalo. Il giocatore era molto sereno, nonostante l’alta tensione che circonda questa gara ai fini della qualificazione in Champions League dell’Inter di Spalletti. Ricordiamo inoltre come tutte le opere di Luca Ascione saranno esposte nella mostra “Discriminarte” del prossimo 1° giugno 2019 che si terrà alle ore 19:00 nel chiostro dell’Hotel Palazzo Caracciolo. Per quanto riguarda l'Inter inoltre, ieri sera c'è stata anche la visita di numerosi membri degli Inter Club della Campania, che all'interno dell'Hotel hanno potuto scattare selfie e foto ricordo coi loro idoli. Una splendida accoglienza quindi per la squadra di Spalletti Clicca sulle foto in allegato per vedere le immagini:

