Discriminarte, il 1° giugno la mostra dell'artista Luca Ascione: presenti Schiattarella, Parodi e altri personaggi dello sport

Arte e calcio hanno avuto da sempre un legame molto stretto. Negli ultimi anni a Napoli un nuovo artista sta dando sfoggio di tutta la sua creatività e bravura nell'arte dei ritratti legando molto spesso il suo nome al mondo del calcio. Si tratta di Luca Ascione, artista di cui spesso abbiamo raccontato le "gesta" su CalcioNapoli24.it, che in questi anni ha donato a più di 40 i giocatori di Serie A, Champions League ed Europa League un quadro a loro dedicato, che si tratti di un ritratto personale o uno di famiglia. Tra i nomi da ricordare ci sono sicuramente David Silva, Reina, Quagliarella, Fabio Cannavaro, Lovren, Srna, Kluivert, Immobile, Keità e tantissimi altri campioni italiani e internazionali.

E questo filo rosso invisibile che lega calcio e arte per Luca Ascione, vedrà il suo culmine nella giornata dell'ultimo evento calcistico della stagione 2018-2019. Infatti nel giorno della finale di Champions League, a Napoli ci sarà un evento da Champions League. Il 1° giugno alle ore 19:00, ci sarà infatti la prima mostra dell'artista napoletano Luca Ascione nel chiostro del fantastico Hotel Palazzo Caracciolo, situato in via Carbonara, nel cuore del centro storico di Napoli. La mostra dal nome "Discriminarte", si pone l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica per fermare l'onda di odio nei confronti nel "dierso" che sta invadendo il nostro territorio negli ultimi tempi. Nella mostra saranno esposti moltissimi ritratti dei calciatori che Ascione ha creato, ma saranno tanti anche i quadri inediti proposti al pubblico per la prima volta e che non riguardano il mondo del calcio e su cui l'artista ha lavorato per mesi.

I biglieti per l'ingresso alla mostra sono acquistabili sul circuito di vendita ticket "azzurroservice.net" e in tutte le ricevitorie abilitate. L'intero ricavato della mostra verrà devoluto in beneficenza alla Less Onlus per il progetto "Gusto da Vendere": il progetto attraverso cui allestire un laboratorio di cucina, contribuendo a potenziare e valorizzare le competenze di giovani migranti e italiani nel settore culinario e della ristorazione.

All'evento saranno presenti anche personaggi del mondo dello sport tra cui il centrocampista della SPAL Pasquale Schiattarella e Simone Parodi, giocatore della nazionale italiana di Pallavolo maschile e medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2012. L'elenco degli sportivi presenti alla mostra sarà in costante aggiornamento sulle pagine Facebook e Instagram della mostra "@discirminarte" e sul profilo Instagram di Luca Ascione, "@ascionelucaart".

L'appuntamento quindi è per il 1° giugno alle ore 19:00 nel chiostro dell'Hotel Palazzo Caracciolo, non mancate!